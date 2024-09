TJ inicia atendimento a 14 vítimas de violência doméstica que receberão cirurgias reparadoras

Vinícius Santos com informações do TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) começou a atender 14 mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Essas mulheres foram selecionadas para o Projeto Recomeçar e passarão por atendimentos ambulatoriais para a realização de cirurgias plásticas reparadoras.

A iniciativa é coordenada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, em parceria com a Fundação Instituto para Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (Fundação IDEAH/SBCP). O objetivo do projeto é oferecer procedimentos médicos reparatórios para minimizar marcas e dores físicas, aliviando o sofrimento emocional das vítimas.

As 14 vítimas foram identificadas após relatarem lesões físicas decorrentes de violência. Elas são de diversos municípios, como Aquidauana, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Jardim, Maracaju e Mundo Novo. As consultas médicas para avaliação da viabilidade das cirurgias ocorrerão nesta sexta-feira, na Coordenadoria de Saúde do TJMS.

O atendimento inicial foi realizado no Gabinete Médico do Tribunal, garantindo discrição e proteção às vítimas. O projeto conta com a colaboração voluntária de cirurgiões plásticos da região, incluindo os médicos Agliberto Marcondes Rezende, Cesar Anibal Aguiar Benavides, Andrea Ribeiro Aleixo, Guilherme de Oliveira Lima, Bruna Rubbo Zanchetta, Douglas Neumar Menon e Karina de Fátima Zanetti.

