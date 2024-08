"Espaço absolutamente central": Riedel entrega a nova sede da Casa de Saúde

O governador Eduardo Riedel e o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, entregaram oficialmente nesta terça-feira (20), em cerimônia de inauguração, a nova sede da Casa de Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz.

Riedel relembrou a história da Casa de Saúde, que já passou pela Escola Riachuelo e o Centro de Eventos Albano Franco, e agora conta com sede própria, localizada na Rua Dom Aquino, nº 1.789, Centro de Campo Grande.

“Primeiro a localização, um espaço absolutamente central, com muita disponibilidade de transporte público, de estacionamento para veículos, as pessoas podem sair daqui e ter acesso a diferentes pontos de deslocamento”, comentou o governador, apontando para o fácil acesso à unidade.

O novo espaço, apontado por Riedel como “confortável, de fácil acesso, e que vem se modernizando", continuará com a prestação de serviços essenciais para os moradores de todas as regiões de Campo Grande. "Acho que o ponto central é que a Casa da Saúde, ao atender mais de 7500 inscritos da Capital, ela encontra diversas formas de atender essas pessoas”, afirmou.

Questionado sobre os remédios ofertados, o chefe do executivo sul-mato-grossense explicou que o portfólio de medicações é o mesmo do Sistema Único de Saúde. "Esse processo é dinâmico e contínuo", explicou. "Esse portfólio ele muda conforme a demanda e a necessidade", complementou.

Remédio em Casa

O secretário Maurício Simões destacou um dos serviços prestado pela unidade, o Remédio em Casa, que realiza a entrega de medicamentos em domicílio para quem optar por não os retirar na hora.

"O programa Remédio em Casa é um contrato que o governo do Estado tem com uma empresa terceirizada que realiza a entrega dos medicamentos no domicílio do paciente, basta vir na casa da saúde e solicitar a entrega na casa, preencher ou atualizar o cadastro, e a empresa terceirizada entra em contato para agendar a entrega”, explicou.

Simões afirmou que o governo está trabalhando para ampliar os remédios que podem ser entregues pelo governo dentro do programa. "O governo do Estado já está reavaliando a possibilidade de ampliar o número de medicamentos a serem entregues", detalhou.

