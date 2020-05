Ceasa com trabalhadores sem máscaras causa preocupação

Algumas pessoas que trabalham na Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa-MS), relataram ao JD1 Notícias a grande quantidade de pessoas trabalhando no local e manuseando alimentos sem máscaras de proteção, colocando em risco a própria saúde e a de colegas.

Em uma foto disponibilizada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) é possível perceber um homem sem utilizar o utensílio, segundo funcionários que não querem se identificar, esse caso não pode ser considerado isolado, pois é comum encontrar pessoas trabalhando sem a proteção.

A foto exibida na reportagem foi retirada durante uma visita da Vigilância Sanitária ao Ceasa, que recebeu apoio da GCM, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) a ação ocorreu nesta quinta-feira (7).

A SESAU afirma que durante a fiscalização ocorrida no Ceasa, três empresas, ou “boxes” como são conhecidas, foram autuação por cometer infrações, como não proporcionar máscaras ou álcool em gel para seus funcionários.

Uma pessoa que trabalha informou ao JD1 que após a fiscalização realizada pela prefeitura, diversas pessoas começaram a utilizar as máscaras, mas ainda sim é possível encontrar pessoas sem o utensílio.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO), responsável pelo Ceasa, informou que no local existem 47 permissionários distribuídos em 66 empresas.

De acordo com a SEMAGRO, essas 66 empresas não respondem a Ceasa ou algum público e sim as empresas onde atuam, eles apenas utilizam o local, ainda segundo a SEMAGRO, o Ceasa possui 40 funcionários próprios e todos eles são obrigados a utilizar as mascaras de proteção.

A reportagem questionou a SESAU se existe algum projeto ou algo do tipo, onde a prefeitura possa oferecer máscaras para esses outros 66 trabalhadores que não são funcionários do Ceara. Por meio de sua assessoria, a secretaria respondeu que, “essa possibilidade deverá ser avaliada, mas, momentaneamente, não tem nada previsto”.

Ainda segundo a SESAU, “no momento a prefeitura está empenhada em fazer a distribuição de equipamentos de proteção para os servidores e os frequentadores do transporte coletivo”.

Medidas já tomadas

Desde o dia 30 de março, fiscais da Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) abordam motoristas de caminhão e realizam uma desinfecção externa dos caminhões que chegam ao local.

Também ouve um grande incentivo para que os permissionários realizassem negócios de forma on-line ou por telefone.

“Nossa intenção agora é que os permissionários façam negócios por telefone, e-mail ou redes sociais, mas que evitem a ida até a Ceasa para negociações pessoalmente. Com as pessoas que precisam ir até o local, vamos reforçar as ações de prevenção e controle da Covid-19”, explicou o diretor da Ceasa/MS, Daniel Mamédio, durante uma fala no di 20 de março.

