Casos sobem para 326 em MS e secretário chora; "queremos nossas mães vivas"

Segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira (6), o número de casos confirmados subiu para 326 com a morte de um idoso, de 95 anos, em Campo Grande. Do total de casos, 199 deles já recuperados.

Dos 15 novos, sete em Guia Lopes, um em Ribas do Rio Pardo, um em Jardim, um em Bela Vista, dois em Campo Grande, um em Bonito, um em Dourados e um em Sidrolândia.

O titular da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Geraldo Resende, fez um apelo a população. "Gostaria de pedir que fiquem isolado, vamos procurar formas criativas de manifestar o amor a nossas mães, queremos que ela vivam muito e muitos anos, mantenhamos o isolamento social", apelou.

O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 3470, com 61 casos ainda em investigação, 3062 casos descartados e 21 casos excluídos.

Ainda de acordo com a SES, 96 pessoas estão em isolamento domiciliar, 20 estão internados, sendo 8 em leito privado, 15 em leito público e 6 em leitos de Unidade de Terapia Itensiva (UTI).

No gráfico da SES, 53% dos casos ocorrem em pessoas do sexo masculino e 47% em pessoas do sexo masculino.

Campo Grande lidera o ranking de casos com 151, seguido de Três Lagoas com 63, Dourados com 17 e Nova Andradina com 12 casos e Sonora com 13 casos, Guia Lopes da Laguna com 12 e mais casos em outros municípios do estado.

