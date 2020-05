Vídeo - Pastor Valdemiro vende por R$ 1 mil semente que "cura" coronavírus

O pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, gravou um vídeo em que vende sementes “milagrosas” com a promessa de curar doenças como o coronavírus.

Em seu argumento, Valdemiro mostra várias gravações, onde supostamente pessoas apresentam exames comprovando a cura das pessoas que adquiriram a semente, denominada “sê tu na benção”, dizeres que segundo ele parece na planta que cresce da semente “milagrosa”

Ainda segundo o líder religioso, o propósito colocado no valor da semente é R$ 1 mil. Santiago rebate ainda possíveis críticas ao produto. “Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. Vou fazer o propósito de R$ 1 mil para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$ 1 mil. Outros vão fazer de R$ 500. De acordo com sua semeadeira”, afirma.

Assita a gravação do pastor:

Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, vendendo semente de feijão por 1.000 ou 500 reais, como cura para o coronavírus



ALÔ, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL! pic.twitter.com/X1zm49qE3f — Ivone Pita (@ivonepita) May 6, 2020

