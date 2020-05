Após estar “curado”, idoso morre por coronavírus na capital

Um idoso, 95 anos, é a quarta morte registrada por coronavírus em Campo Grande, apesar da morte ter ocorrido na última quarta-feira (6) a confirmação só saiu nesta sexta-feira (8). Além disso ele morava na mesma casa onde vivia uma idosa, 71 anos, primeira vítima fatal da doença na capital.

Segundo informações da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), todos que moravam na casa tiveram que fazer testes para a doença após a morte da idosa. No dia 17 de abril saiu o resultado confirmando que o idoso, morto na quarta, também estava com a doença.

Os primeiros sintomas apareceram no dia 15 de abril, dois dias antes do resultado do teste, o paciente entrou em isolamento por 14 dias e saiu após todos os sintomas terem desaparecidos, casos que a Secretaria de Estado de Saúde (SES) considera como “curados”, pois o paciente não apresenta mais sintomas após o isolamento.

Na quinta-feira (7) os familiares informaram a SES que o idoso havia falecido na quarta sem uma causa aparente, por conta disso um novo teste de coronavírus foi realizado e então veio a confirmação que o idoso ainda estava contaminado pela doença.

