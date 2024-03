Vacinação contra a Gripe: veja quem pode se vacinar e onde

Campo Grande segue com a Campanha de Vacinação contra a Gripe. Durante a semana, as doses podem ser encontradas em todas as unidades básicas e de saúde da família da Capital. Ao todo, são 74 unidades de saúde espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município. É importante destacar que as vacinas estão disponíveis para todas as pessoas pertencentes aos públicos prioritários.

Na semana passada, a Capital recebeu o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde contendo 35.170 doses do imunizante. A expectativa é vacinar cerca de 200 mil pessoas ao longo da campanha na Cidade.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é eficaz contra três tipos de cepas de vírus em combinação: a. A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; b. A/Thailand/8/2022 (H3N2); c. B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria), conforme a IN (Instrução Normativa) no 261, de 25 de outubro de 2023, da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A Campanha seguirá até o dia 31 de maio deste ano, de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde. O dia “D” de mobilização está previsto para acontecer em 13 de abril. Aos sábados, domingos e feriados a vacinação acontece nas unidades de saúde referenciadas para plantão e em pontos itinerantes, como shoppings.

Veja quem faz parte dos grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Pessoas de 60 e mais;

Gestantes;

Puérperas

Indígenas vivendo fora de terra indígena;

Indígenas vivendo em terra indígena;

Trabalhadores de saúde;

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos);

Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos);

População privada de liberdade (18 anos e mais);

Funcionário do sistema de privação de liberdade;

Comorbidades;

Professores;

Pessoas em situação de rua;

Forças de segurança e salvamento;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários.

