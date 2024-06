Veja onde se vacinar contra a Covid-19 e Influenza neste sábado

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), disponibiliza todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a gripe e Covid-19 neste sábado (1°).

A vacinação acontece nas USFs Silvia Regina e Aero Rancho, das 7h30 às 17h. Shopping Norte Sul, das 10h às 18h e Pátio Central Shopping, das 9h às 16h.

A vacina da gripe está liberada para todas as pessoas a partir de seis meses. Durante a semana as doses estão disponíveis nas 74 unidades de saúde de família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

