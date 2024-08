Veja onde se vacinar no aniversário de Campo Grande

Mesmo no feriado neste 26 de agosto, está acontecendo plantão de vacinação em unidade de saúde da Capital. Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, exceto a BCG e a da Dengue.

Segunda-feira (26)

Local: USF Tiradentes, rua José Nogueira Vieira, sem número;

Horário: 7h às 16h45.

