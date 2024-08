Contagem regressiva: X será bloqueado às 19h de hoje

Vence às 19h desta quinta-feira (29), no horário local de Mato Grosso do Sul, o prazo de 24 horas estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que a plataforma X, antigo Twitter, informe quem é seu novo representante legal no Brasil.

Às 20h de quarta-feira (28), Moraes determinou que a plataforma informasse, em até 24 horas, quem será o novo representante legal do X no Brasil, "sob pena de imediata suspensão das atividades da rede social" em caso de descumprimento.

Caso a decisão com o bloqueio aconteça, ela deverá passar antes pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que entrará em contato com as empresas de internet e lhes informar sobre a decisão do STF, que bloqueia o acesso dos clientes ao X.

Dessa forma, até mesmo a Starlink, empresa que distribui internet via satélite e está ligada ao bilionário Elon Musk, que é dono do X, deverá bloquear o acesso à rede social no Brasil.

Caso alguma empresa não cumpra com a determinação, ela corre o risco de ser penalizada pela Justiça.

