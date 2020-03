Gabriel Neves, com informações da Agência Brasil

O Facebook e o Instagram irão reduzir a qualidade de streaming de vídeo em suas plataformas na América Latina, algo já feito pelas empresas na Europa. A medida vem para reduzir congestionamento de dados em uma região que está começando a sentir os efeitos da pandemia de covid-19.

A decisão tomada no domingo vai de encontro com medidas da Netflix, YouTube, Amazon e Walt Disney para reduzir o congestionamento de dados da internet na Europa. Lembrando que milhões de pessoas estão em suas casas por conta das quarentenas decretadas em diversos países do continente.

"Para ajudar a aliviar as redes neste período de alta demanda devido à pandemia de covid-19, vamos reduzir temporariamente a resolução em bits dos vídeos no Facebook e Instagram na América Latina", afirmou o Facebook em comunicado.

"Queremos garantir que as pessoas possam permanecer conectadas e continuaremos trabalhando com nossos parceiros para administrar qualquer limitação de transmissão de dados", acrescentou a empresa.

A plataforma brasileira de streaming GloboPlay também anunciou que a transmissão de vídeos em 4K e em alta definição será temporariamente suspensa a partir desta segunda-feira.

