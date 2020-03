MS não tem novos casos de coronavírus nesta segunda

A secretária adjunta de Saúde de Mato Grosso do Sul, Cristhinne Maymone, informou nesta segunda-feira (23) que não há novos casos confirmados do novo coronavírus no Estado. O número permanece em 21.

Do total de casos confirmados, 19 são de Campo Grande, e os outros dois são de Sidrolândia e Ponta Porã. Até o momento, existem 300 casos notificados, 70 suspeitos e nenhum óbito.

O balanço ainda aponta que foram descartados 21 casos.

