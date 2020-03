Treinamento contra coronavírus passa a ser obrigatório no HR

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul publicou nesta segunda-feira (23) uma portaria que torna obrigatórios o treinamento de servidores, colaboradores e estudantes da unidade hospitalar contra o novo coronavírus (Covid-19). A decisão foi tomada pela diretora-presidente do HR, Rosana Leite de Melo.

De acordo com a publicação, o treinamento terá ênfase nas respectivas áreas de cada servidor. A portaria determina também a intensificação do acompanhamento e monitoramento da frequência da limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas do hospital, além de providenciar a disponibilidade de álcool gel nas áreas de circulação e no acesso a salas de reuniões e gabinetes.

Estudantes, residentes, colaboradores e servidores que apresentarem sintomas da doenc?a como febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar deverão procurar um serviço de saúde imediatamente ou contatar a Central de Atendimento ao Servidor, criada pelo Comitê Operativo de Emergência Coronavírus/HRMS e aqueles que estão retornando de viagens internacionais e de Estados com transmissão comunitária devera?o executar as atividades remotamente ate? o 14º dia a partir do seu retorno. Não haverá qualquer prejuízo na remuneração do servidor que executar suas atividades a distância.

Viagens nacionais e internacionais a serviço programadas ficarão cancelas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid- 19 (doença causada pelo novo coronavírus).

De forma excepcional, não será exigido o comparecimento físico para perícia médica ou entrega de documento original daqueles que forem diagnosticados como casos suspeitos ou confirmados e receberem atestado médico externo.

O servidor ou estudante devera? fazer requerimento on-line e anexar o documento e encaminhar à Diretoria Administrativa ou à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional.

Segundo a entidade, a portaria é uma das medidas temporárias tomadas em âmbito da administração estadual para conter a pandemia em território sul-mato-grossense. Entre as decisões do Governo de Mato Grosso do Sul estão ainda o Regime Excepcional de Teletrabalho (home office), processo seletivo para contratação de mais profissionais de saúde, contratação de 207 leitos hospitalares, distribuição de 80 mil litros de álcool 70% (que vai começar nesta semana), suspensão das aulas, suspensão das férias de bombeiros e profissionais de saúde, compra emergencial de kits para fazer teste da doença e suspensão de cirurgias eletivas, entre outras.

Mato Grosso do Sul tem 21 casos confirmados de coronavírus (Covid-19) e 50 suspeitos, de acordo com o último boletim, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde no domingo (22). Nenhuma morte foi registrada no Estado por conta da doença.

