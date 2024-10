Governo começa a bloquear acesso de sites de bets irregulares

O governo federal deu início, nesta sexta-feira (11/10), ao bloqueio dos sites e aplicativos de apostas, conhecido como bets, que estavam irregulares em todo o território brasileiro, com expectativa que mais de 2 mil sites saiam do ar.

O Ministério da Fazendo encaminhou a lista das bets consideradas ilegais para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que já comunicou para as mais de 20 mil provedoras a decisão.

O processo é parecido com o que levou o bloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil no final de agosto, com as empresas de telefonia sendo comunicadas e, dentro de um prazo, realizando os ajustes necessários para que haja o bloqueio desses sites.

Apesar das empresas já terem sido comunicadas, ainda não existe um prazo final para a retirada dos sites ilegais, com a Anatel ressaltando que “caberá a cada uma das prestadoras tomar as providências técnicas necessárias para implementar essa determinação”.

No total, 2.040 domínios de bets ilegais foram desativados no Brasil. Confira a lista aqui.

