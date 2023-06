Segundou sem zap: Aplicativo registra instabilidade e fica fora do ar

Usuários do WhatsApp Web ao redor do mundo viram o aplicativo apresentar forte instabilidade na tarde desta segunda-feira (5), chegando até mesmo a ficar fora do ar por alguns momentos.

Segundo o site Downdetector, que registra queixas de vários aplicativos online, o pico de reclamações ocorreu por volta das 14h, no horário local, apresentando uma queda no número de reclamações ao longo da tarde, mas continuando instável.

Além da versão padrão do aplicativo, o WhatsApp Business também apresentou instabilidade.

Até o momento, o WhatsApp ou a Meta, empresa responsável por gerir o aplicativo, se pronunciaram sobre a instabilidade.

