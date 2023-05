WhatsApp permitirá a edição de mensagens; entenda

Todo mundo já passou por isso: estava escrevendo uma mensagem no WhatsApp, e no momento em que clicou enviar, percebeu um erro, e antes de deletar, quem recebeu a mensagem já tinha notado o erro.

Porém, essa situação, muitas vezes constrangedora para quem errou, se tornará coisa do passado. O presidente da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta segunda-feira (22) que a plataforma de troca de mensagens da empresa agora permitirá a edição de mensagens já enviadas.

Segundo o comunicado da empresa sobre a novidade, o recurso estará disponível para todos ainda nas próximas semanas, e permitirá que o usuário edite a mensagem até 15 minutos depois do envio, e para evitar confusão, serão exibidas com a palavra "editada" ao lado.

Para ter acesso a funcionalidade, será necessário que o usuário atualize o aplicativo para sua versão mais atual por meio da Play Store, para usuários de Android, ou App Store, loja de aplicativos da Apple.

Para atualizar, basta buscar por “WhatsApp” na aba de pesquisa, e quando chegar na página do aplicativo, clicar no botão atualizar. Caso ele não esteja disponível, você já está com a versão mais recente.

Como editar a mensagem?

Editar uma mensagem é bem simples, saiba como:

- Após enviar a mensagem errada, clique e segure;

- Quando as demais opções aparecerem, busque por 'Editar';

- Após isso, é só editar sua mensagem e pronto, texto corrigido!

