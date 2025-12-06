Embriagado, pedestre tenta atravessar rua e é atropelado por carro em Bataguassu

Homem, que não teve a identificação revelada, foi atropelado enquanto tentava atravessar o cruzamento das ruas Ponta Porã e José Vicente Vitiritti, em Bataguassu, na noite desta sexta-feira, dia 5.
O motorista do veículo relatou que não viu o momento em que o pedestre apareceu na rua.
Segundo o site Da Hora Bataguassu, o pedestre atravessou a rua na frente do carro e houve o atropelamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares que estavam próximo ao local.
Devido ao impacto, a vítima apresentava escoriações pelo corpo e foi encaminhado para atendimento no Pronto-Socorro Municipal.
A Polícia Militar esteve no local realizando os levantamentos necessários.
