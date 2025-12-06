Menu
Motociclista morre após ser atingido por caminhão e carreta na MS-141, em Ivinhema

Ele teria reduzido a velocidade de maneira repentina na rodovia

06 dezembro 2025 - 10h12Luiz Vinicius
Motociclista não resistiu aos ferimentosMotociclista não resistiu aos ferimentos   (Ivinoticias)

Motociclista, identificado como José Silva do Nascimento, de 55 anos, morreu em decorrência de um acidente envolvendo um caminhão-tanque, na MS-141, entre Ivinhema e Naviraí, no final da tarde desta sexta-feira, dia 5.

O acidente aconteceu após o motociclista reduzir a velocidade na pista de maneira repentina, fazendo com que o caminhão-tanque batesse na traseira, fazendo-o rodar e na sequência, ser atingido por uma carreta.

Segundo informações do site Ivinoticias, os três veículos estavam no mesmo sentido da via, mas a redução de velocidade do motociclista, teria sido o principal causador do acidente.

Com os dois impactos sofridos, José Silva foi arremessado para fora da pista e devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e faleceu.

Ainda conforme o site, o motorista da carreta estava abalado e precisou receber atendimento médico do Corpo de Bombeiros. Os dois caminhoneiros permaneceram para prestar esclarecimentos e apoio na ocorrência.

José Silva do Nascimento era morador de Naviraí.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram presentes no local para os procedimentos de praxe.

