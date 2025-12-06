Motociclista morre após ser atingido por caminhão e carreta na MS-141, em Ivinhema

Motociclista, identificado como José Silva do Nascimento, de 55 anos, morreu em decorrência de um acidente envolvendo um caminhão-tanque, na MS-141, entre Ivinhema e Naviraí, no final da tarde desta sexta-feira, dia 5.

O acidente aconteceu após o motociclista reduzir a velocidade na pista de maneira repentina, fazendo com que o caminhão-tanque batesse na traseira, fazendo-o rodar e na sequência, ser atingido por uma carreta.

Segundo informações do site Ivinoticias, os três veículos estavam no mesmo sentido da via, mas a redução de velocidade do motociclista, teria sido o principal causador do acidente.

Com os dois impactos sofridos, José Silva foi arremessado para fora da pista e devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e faleceu.

Ainda conforme o site, o motorista da carreta estava abalado e precisou receber atendimento médico do Corpo de Bombeiros. Os dois caminhoneiros permaneceram para prestar esclarecimentos e apoio na ocorrência.

José Silva do Nascimento era morador de Naviraí.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram presentes no local para os procedimentos de praxe.

