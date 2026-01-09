VÍDEO: Câmera mostra motorista furando sinal e provocando acidente na Av. Ernesto Geisel

Luiz Vinicius e Sarah Chaves atualizado em 09/01/2026 às 13h28

Câmera de segurança registrou o momento da colisão entre três veículos no cruzamento da rua Santos Dumont com Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira, dia 9.

O vídeo reforça a informação apurada pelo JD1 Notícias no local, que indicou que a mulher que dirigia o Renault Logan furou a sinalização semafórica, enquanto seguia pela via.

Devido a essa situação, ela provocou o acidente envolveu um Renault Sandero e uma Ford EcoSport, que trafegavam pela rua Santos Dumont.

Em decorrência do fato, a mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O marido dela, que esteve no local, afirmou que ela estava seguindo para o trabalho, quando ocorreu o acidente.

