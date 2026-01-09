VÍDEO: Câmera mostra motorista furando sinal e provocando acidente na Av. Ernesto Geisel

Câmera de segurança registrou o momento da colisão entre três veículos no cruzamento da rua Santos Dumont com Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira, dia 9.
O vídeo reforça a informação apurada pelo JD1 Notícias no local, que indicou que a mulher que dirigia o Renault Logan furou a sinalização semafórica, enquanto seguia pela via.
Devido a essa situação, ela provocou o acidente envolveu um Renault Sandero e uma Ford EcoSport, que trafegavam pela rua Santos Dumont.
Em decorrência do fato, a mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O marido dela, que esteve no local, afirmou que ela estava seguindo para o trabalho, quando ocorreu o acidente.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Trânsito
Motociclista morre em acidente com caminhonete em cruzamento de Ponta Porã
Trânsito
Acidente com três carros deixa mulher ferida em cruzamento de Campo Grande
Trânsito
Grave acidente deixa dois mortos e três feridos entre Inocência e Paranaíba
Trânsito
Idoso passa mal enquanto pedala, cai de bicicleta e morre em Ponta Porã
Trânsito
Motociclista sofre fratura na clavícula em acidente com carro em Sidrolândia
Trânsito
Jovem alagoano morre em acidente de moto com máquina agrícola em Costa Rica
Trânsito
Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e carreta na BR-163, em São Gabriel
Trânsito
Motorista preso às ferragens em capotamento na BR-262, em Corumbá
Trânsito
Motorista arrebenta poste e destrói próprio carro em acidente na Av. Gury Marques
Trânsito