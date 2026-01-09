Menu
VÍDEO: Câmera mostra motorista furando sinal e provocando acidente na Av. Ernesto Geisel

O vídeo reforça a informação apurada pelo JD1 Notícias no local

09 janeiro 2026 - 13h11Luiz Vinicius e Sarah Chaves    atualizado em 09/01/2026 às 13h28
Logan furou o sinal vermelhoLogan furou o sinal vermelho   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Câmera de segurança registrou o momento da colisão entre três veículos no cruzamento da rua Santos Dumont com Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira, dia 9.

O vídeo reforça a informação apurada pelo JD1 Notícias no local, que indicou que a mulher que dirigia o Renault Logan furou a sinalização semafórica, enquanto seguia pela via.

Devido a essa situação, ela provocou o acidente envolveu um Renault Sandero e uma Ford EcoSport, que trafegavam pela rua Santos Dumont.

Em decorrência do fato, a mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O marido dela, que esteve no local, afirmou que ela estava seguindo para o trabalho, quando ocorreu o acidente.

 

