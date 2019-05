Rota Sul e Bonito estão dentro do programa "Investe Turismo"

Rota Pantanal Sul e Bonito estão dentre os municípios do programa "Investe Turismo" que receberão R$ 200 milhões para impulsionar o turismo e gerar empregos, segundo o Ministério do Turismo.



A cerimônia de lançamento do programa está marcada para as 15h desta terça-feira (28), em Brasília. O programa vai buscar parceria entre as iniciativas pública e privada para ampliar a qualidade e competitividade do setor de turismo. A iniciativa é uma parceria entre ministério, Sebrae e Embratur.



As ações chegam primeiro a 158 municípios das cinco regiões do país. A ideia é trazer competitividade a 30 rotas turísticas estratégicas.



Os municípios serão alvos de um pacote de ações de investimentos, incentivos a novos negócios, acesso ao crédito, marketing e qualificação voltados para o setor de turismo.



As ações nas rotas selecionadas devem ser organizadas em quatro linhas, como o fortalecimento da governança, a melhoria dos serviços e atrativos turísticos, marketing e apoio à comercialização, e a atração de investimentos e o apoio ao acesso a linhas de crédito e fontes de financiamento.



Entre as medidas práticas propostas estão parcerias para melhorar e ampliar a cobertura de internet em destinos estratégicos, a elaboração de cartilha para investidores com o passo a passo para implantar empreendimentos turísticos, além de seminários em cada uma das rotas turísticas estratégicas.

Deixe seu Comentário

Leia Também