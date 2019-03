Agência de turismo terá de pagar mais de R$ 5 mil a casal por cancelamento de pacote

Na manhã de sexta-feira (15) – Dia Internacional do Consumidor –, uma equipe do Procon se deslocou até a agência de Turismo & Excursões – GTM para autuar os proprietários e cobrar o ressarcimento de um casal que comprou um pacote de viagens e teve a mesma cancelada sem muitas explicações.

O caso das compras de passagens aéreas e o cancelamento repentino pela empresa foi amplamente divulgado pelas mídias. O casal teve a surpresa desagradável de ter a viagem programada para o dia 1º de março cancelada.

O Procon autuou e notificou a agência determinando o ressarcimento no valor de R$ 5.950,00 ao casal. De acordo com o órgão, não bastando a transgressão contra os consumidores a agência ainda estava com alvará de localização e funcionamento vencido desde o ano de 2014.

Em sua defesa, a proprietária da GTM, alegou não ter feito a compra das passagens por depender de outras agências, que não cumpriram o acordo.

