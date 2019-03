Procon encontra produtos vencidos em supermercado no Colúmbia

A equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), realizou uma ação no supermercado Garoto, localizado no Jardim Columbia na última quinta-feira (7), os fiscais foram até o local após receber várias denúncias de consumidores, e foram encontradas irregularidades na comercialização de diversos produtos.

No local foram encontradas 71 barras de chocolate e 47 unidades de iogurte de diversos sabores com vencimento no início de fevereiro deste ano. Também encontrou vários tipos de chás com vencimento desde março de 2018, pães, azeitona, linguiça, nhoque, biscoitos e temperos, todos impróprios ao consumo por ter expirada a data de vencimento.

Ainda foram encontrados produtos de beleza e cosméticos vencidos a quase dois ano, os fiscais retiraram das prateleiras 21 unidades de batom vencidos em abril de 2017, esmaltes com 47 unidades vencidas em março do ano passado, além de blush, pó compacto e sombras, todos fora do prazo de validade. Na mesma ação foram detectados produtos como nhoque, refrigerante e mandioca congelada sem quaisquer especificações de prazo e procedência.

Como acontece em todas as diligências das equipes de fiscalização, os produtos impróprios para o consumo foram descartados por empregados da unidade comercial na presença dos fiscais do Procon Estadual.

