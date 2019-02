Procon autua Fort e Comper após encontrar carne e cervejas vencidas

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), flagrou diversos produtos vencidos expostos para a venda na unidade do Fort Atacadista localizado na avenida Marques de Lavradio e na unidade do Supermercado Comper da Rua 13 de maio.

De acordo com o órgão, depois de denúncias de consumidores equipes se deslocaram até as unidades entre os dias 26 e 27 deste mês de fevereiro.

Diversos produtos com prazo de validade expirado foram localizados, alguns desde novembro do ano passado, como é o caso de embalagens de carne como: coração bovino com cerca de oito quilos cervejas diversas vencidas em janeiro deste ano.

No total foram 265 latas de cervejas consideradas impróprias ao consumo e descartadas por estarem com prazo de validade vencido ou, apesar de expostas ao consumo, apresentarem embalagens avariadas. Também sem condições de serem comercializadas foram encontradas 15 embalagens de linguiça totalizando nove quilos, oito quilos de coração bovino, coxas e sobrecoxas de frango, queijo tipo mussarela e pães de diversos tipos, entre outros.

Todo o material impróprio foi descartado por funcionários dos estabelecimentos na presença dos fiscais do Procon Estadual. Em razão do grande número de irregularidades que vêm sendo registradas em comércio de pequeno, médio e grande portes, o superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, insiste na necessidade do consumidor denunciar as irregularidades para “assim podermos inibir a comercialização de itens que possam prejudicar a saúde das pessoas”.

