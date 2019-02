Procon retira mais de 200 itens estragados do Supermercado Nunes

Após denúncias, o Procon Municipal de Campo Grande fiscalizou o Supermercado Nunes, localizado no Bairro jardim Aeroporto, nesta segunda-feira (4).

No local os fiscais encontraram várias irregularidades como produtos impróprios para o consumo (carne bovina e suína que estavam fora do prazo de validade), frutas e verduras podres e com larvas, entre outros produtos alimentícios vencidos.

Foram encontradas embalagens violadas e sem informações sobre origem do produto. Mais de 200 produtos fora retirados de comercialização e descartados, para que não atinjam a saúde do consumidor.

De acordo com o subsecretario do Procon Municipal, Valdir Custódio, a população nos últimos dias tem mandado as denúncias através do WhatsApp, solicitando fiscalizações.

