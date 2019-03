Em pesquisa, Procon estadual aponta diferenÃ§a na venda de eletrodomÃ©sticos

A superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS),realizou pesquisa em lojas especializadas de Campo Grande em que foi detectada variação de preços superior a 135 % em um dos itens pesquisados.

No trabalho realizado foram visitados nove estabelecimentos comerciais na área central da capital, no período de 25 de fevereiro a 1º de março em curso com verificação de 140 produtos se concluindo pela conveniência de divulgação de 28 deles.Do total de itens, quatro apresentaram variação de preços superior a 80%. Os produtos são eletroportáteis com maior índice de venda, em função de sua utilidade nas residências.

Com índices mais elevados registrou-se, por exemplo, batedeira para bolos (81,94%), liquidificador (84,55%), mixer 3 em 1 (127,47%) e ferro de passar roupas, a maior registrada, com 135,91%.

“Levando-se em consideração as diferenças de preço é fácil deduzir que pesquisar deve-se tornar hábito do consumidor. Mesmo que se volte para comprar no primeiro local onde se pesquisou, vale a pena termos a preocupação de verificar a diferença do preço de cada produto que pretendemos adquirir”, comenta o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão.

Neste levantamento, produtos com diferença inferior a 10% também são citados, que é o caso do mini processador de 50W (0,09%), forno de micro-ondas (3,45%), condicionador de ar Split 9 mil BTU (8,70%) e mini processador turbo 250W (9,16%).

Os estabelecimentos pesquisados foram Lojas Americanas, Carrefour, Casas Bahia, Extra Hipermercados, Havan, Magazine Luiza, Pernambucanas, Ricardo Eletro e Walmart. Dos estabelecimentos visitados, Casas Bahia teve o maior número de itens com menor preço, enquanto Extra Hipermercados o maior número com maior preço.

