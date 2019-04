Secretária de Cultura e Turismo fala sobre metas na Câmara

Da redação com assessoria

A secretária Municipal de Cultura e Turismo, Melissa de Carvalho Sone Tamaciro, esteve na Câmara Municipal na manhã desta terça-feira (2) para visita de cortesia ao vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis. Ela assumiu a pasta na última semana e falou de alguns dos projetos que pretende incluir no seu plano de trabalho para os segmentos.

“Vim colocar a Sectur a disposição dos vereadores, pois dependemos da Casa de Leis para uma série de implementações que pretendemos fazer. Para a cultura, já temos vários encaminhamentos bons, mas no turismo ainda precisamos avançar, com mais atrativos e também na área do meio ambiente. Precisamos cuidar deste segmento para auxiliar economicamente e na imagem da cidade”, disse Melissa Tamaciro.

A secretária disse que a meta, inicialmente, é conhecer todos os projetos em andamento e os de urgência para não deixar a pasta parada. Na sequência, será apresentado plano de trabalho.

O vereador João Rocha destacou ser gratificante receber a visita da nova secretária e destacou que a Casa estará à disposição e alinhada, como ocorre com os demais secretários. “Na Câmara, estamos dispostos a oferecer ferramentas para melhorar cultura e turismo na nossa cidade”, afirmou, destacando o envolvimento e a vontade demonstrados pela secretária para promover melhorias nos segmentos de cultura e turismo, além de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela ex-secretária Nilde Brum.



