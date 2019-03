Marquinhos exonera dois secretários e nomeia substitutos

A titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Nilde Brum, e o secretário de Saúde (Sesau), Marcelo Vilela, foram exonerados nesta sexta-feira (29). A secretária adjunta de Saúde, Andressa de Lucca Bento, também foi demitida.

Em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, o prefeito já decretou a nomeação dos substitutos e Nilde e Vilela. No lugar de Nilde, quem assume é a publicitária Melissa Tamaciro e no de Vilela, fica o ex-diretor clinico da Santa Casa, José Mauro Pinto de Castro Filho, como adiantado em primeira mão pelo JD1 Notícias, no dia 29 de fevereiro.

Confira a publicação na edição extra do Diogrande:

Exonerações:





Nomeações:





