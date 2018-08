No dia cinco de outubro, no Teatro Glauce Rocha, o Colégio Liceu em parceria com o Governo do Estado apresenta mais uma edição do Festival de Música Escolar MORENA (FESMORENA).

De acordo com a organização, o evento terá 12 apresentações selecionadas pela comissão curadora de artistas e arte educadores, poderão se inscrever estudantes de 7 a 17 anos domiciliados e matriculados nas escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul.

As artes das letras e dos sons não são novidades para as crianças e adolescentes; a música e a poesia são conteúdos imprescindíveis no ensino fundamental e médio; e o 4º FESMORENA tem a proposta de fomentar a criatividade artística e projetar nossos jovens talentos, sem necessariamente desencorajar aqueles que ainda estiverem em um estágio mais incipiente do seu desenvolvimento artístico.

A premiação deste ano será a seguinte: 1º Lugar: um Violão autografado pelos artistas Michel Teló, Almir Sater, Renato Teixeira, Milton Nascimento e Ana Vitória + troféu + gravação do programa Meu Mato Grosso do Sul (TV Morena), sendo a definição do editorial de exclusividade da produção do programa + R$1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais); 2º Lugar: R$700,00 (Setecentos Reais) + Troféu, 3º Lugar: R$350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) + Troféu. A melhor torcida ganha um voucher de R$250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) na Pizza House.

O regulamento e a ficha de inscrição se encontram disponíveis na Fanpage do Colégio Liceu https://www.facebook.com/ColegioLiceuUnidI. As inscrições são gratuitas e vão até 15 de Setembro.

Informações: (67) 9.9299-2083.