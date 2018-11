Foi publicada na edição nº 9.779 do Diário Oficial do Estado (DOE), a liberação de mais de R$ 300 mil para serviços de pintura, reforma geral e construção de salas em escolas estaduais de Nioaque e Nova Alvorada do Sul. A verba faz parte do Programa de Trabalho que prevê o repasse de recursos para construção, reforma, ampliação e adaptação das escolas da Rede Estadual de Ensino.

Em Nioaque, foram liberados R$ 156.819,75 para a execução de serviços de pintura geral na EE Odete Ignês Resstel Villas Bôas. Atualmente, a unidade escolar é responsável pelo atendimento de aproximadamente 1,2 mil alunos matriculados nos ensinos Fundamental e Médio, Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA) e Educação de Jovens e Adultos (EJA – Conectando Saberes).

No município de Nova Alvorada do Sul, a EE Antônio Coelho vai receber R$ 149.142,38 para diversas obras que incluem reforma geral no prédio e a construção de duas salas de aula. A medida vai beneficiar mais de 700 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos Técnicos.

O prazo para execução da obra será de até 150 dias consecutivos, contados da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser expedida pela Secretaria de Estado de Educação (SED).