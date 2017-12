Balanço da Seleção Brasileira mostra números dos últimso 12 meses

Fim de ano é o momento ideal para fazer um balanço do que foi realizado nos últimos 12 meses. Foi exatamente o que fez a comissão técnica da Seleção Brasileira, que levantou números e estatísticas interessantes sobre o trabalho de 2017.

De olho na preparação para as 11 partidas de 2017, a comissão técnica comandou 33 treinos técnicos ou táticos durante os períodos de concentração. Ao todo, a Seleção somou 23 horas e 19 minutos de prática no campo.

No entanto, engana-se quem pensa que o trabalho árduo acontece apenas quando os jogadores estão reunidos a serviço do Brasil. Ao longo do ano, o técnico Tite, seus auxiliares e observadores técnicos estiveram em 138 partidas ao redor do mundo. Foram 73 jogos assistidos 'in loco' no exterior e mais 65 em solo brasileiro.

Além de acompanhar esta série de confrontos, os membros da comissão técnica da Seleção também visitaram alguns clubes onde atuam jogadores brasileiros. Foram 36 idas a clubes no Brasil, Europa e China, seja para assistir treinamentos ou então para reuniões com os profissionais dos times.

Todo este esforço conjunto resultou em um ano de classificação antecipada para a Copa do Mundo Rússia 2018, liderança isolada na tabela das Eliminatórias da América do Sul, oito vitórias - tiveram ainda dois empates e uma derrota -, 21 gols marcados e apenas quatro sofridos.