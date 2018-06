Brasil vence a Costa Rica nos acréscimos

A seleção brasileira venceu a primeira partida na Copa do Mundo, contra a Costa Rica, nesta sexta-feira (22), em São Petersburgo.

O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0. Nos primeiros minutos de jogo, a seleção da Costa Rica tocou a bola várias vezes, e criou a jogada mais clara de gol nos primeiros 15 minutos. Celso Borges, nas costas de Marcelo, recebeu com muita liberdade na área brasileira, chutou cruzado, mandando a bola para fora.

Aos 25 minutos, Gabriel Jesus aproveitou a jogada de Willian, e mandou a bola para o fundo do gol. Mas, no lance, a arbitragem comandada pelo holandês Bjorn Kuipers, marcou corretamente o impedimento.

Marcelo e Philippe Coutinho tentaram, mas não marcaram e a primeira etapa terminou empatada sem gols.

No segundo tempo, a seleção pressionou o jogo todo.

Aos 32 minutos, Neymar foi derrubado e o árbitro marcou o pênalti. Em seguida, Bjorn Kuipers foi consultar o sistema de vídeo, invalidando a penalidade.

O gol que abriu o placar foi marcado já nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo. Philippe Coutinho, depois do abafa na área, recebeu de Marcelo, e de bico, mandou para o gol.

Neymar deixou o seu, aos 51 minutos. A defesa da Costa Rica saiu jogando errado, Casemiro puxou o contra-ataque e rolou para Douglas Costa sozinho que, mandou para o camisa 10 marcar o segundo gol do Brasil no jogo.

Com o resultado, a Seleção Brasileira assume a liderança provisoriamente com quatro pontos, e aguarda o jogo entre Sérvia e Suíça, as 14h (horário de MS).