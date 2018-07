Lista de habilitados no concurso da Agepen é divulgada

Foi divulgada nesta terça-feira (17), uma lista com os nomes dos habilitados no concurso da Agência Estadual do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen). A publicação está no Diário Oficial do Estado (DOE). São mais de 500 candidatos.

São 351 vagas para a área de segurança e custódia, cinco vagas para área de administração e finanças com habilitação em administração, duas para habilitação em ciências contábeis, uma para área de tecnologia em processamento de dados e 92 para graduação em nível superior.

No setor de assistência e perícia são 22 vagas para habilitação em psicologia, oito para serviço social e 19 para habilitação em direito.