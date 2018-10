A aventura do universo off road está de volta a Campo Grande com a 3ª edição do Rally Auto Rodas que acontece nos próximos dias 9 e 10 de novembro.

Fernanda Mellendes, uma das organizadoras, explica que o evento se trata de um “rally de regularidade” que consiste em manter uma velocidade média entre 35 a 40km/h, com o objetivo de passar nos pontos de controle no tempo exato. “O ponto chave para se ter sucesso é uma grande interação entre o piloto e navegador”, ressaltou.

Ao contrário das complicadas planilhas, usadas nos rally’s oficiais, a prova contará com um aplicativo e um equipamento por GPS e que cada navegador poderá instalar em seu celular, exclusivamente Android.

O percurso só será revelado na hora da largada. “Tem duração em torno de 3 horas e é em volta da cidade de Campo Grande. A largada e a chegada serão na Auto Rodas, Avenida Ceará, nº 71”, contou Fernanda. A expectativa, segundo a organizadora, é reunir cerca de 150 pessoas nesta edição.

Inscrições

O valor da inscrição é de R$ 200 - o carro (piloto e navegador), em que está incluso o equipamento, o convite para a festa, o jantar, e o kit (com as camisetas, brindes e adesivos da corrida). O piloto deve ser maior de 18 anos e possuir carteira de habilitação e o navegador, acima de 16 anos.