Advogado Daniel Castro lança livro em Brasília

O livro "Tópicos Avançados de Direito Processual Eleitoral de acordo com a lei nº 13.165/15 e com o Novo Código de Processo Civil", foi lançado na noite desta quarta-feira (20) no salão nobre do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília/DF.

A obra é coordenada pelo advogado Daniel Castro Gomes da Costa, pelo Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Karina Kufa e Gabriela Rollemberg. O prefácio do livro foi escrito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.

A coletânea com mais de 20 artigos, analisa o impacto dos institutos e das inovações trazidas pelo novo código civil e pela minirreforma eleitoral (instituída por meio da lei nº 13.165/15) no direito processual eleitoral brasileiro.

O livro é direcionado a magistrados, advogados, membros do Ministério Público, defensores, servidores e estudantes de direito.

A comunidade jurídica prestigiou o lançamento do livro que teve a presença de diversos advogados, servidores da justiça eleitoral, membros do ministério público, dos Tribunais Regionais Eleitorais e ministros do TSE, STF e Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Participaram do evento também os ministros Dias Toffoli (STF), Gilmar Mendes (STF), Luiz Fux (STF), Ayres Britto (STF), João Otávio Noronha (STJ), Reynaldo Fonseca (STJ), Admar Gonzaga (TSE), Sérgio Banhos (TSE) e Carlos Bastide (TSE).