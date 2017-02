Um homem foi assassinado no centro de Ponta Porã na manhã desta quinta-feira (23). A vítima foi identificada como Claudenilson Duarte Martines.

O crime aconteceu na avenida Brasil ,esquina com a Duque de Caxias, quando homens a bordo de uma moto efetuaram vários disparos de 9mm contra um saveiro branco. Claudenilson, que estava no banco do carona, foi atingido e morreu no local. Os autores do crime fugiram para o território paraguaio.