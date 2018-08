Um bebê de oito meses, do sexo masculino, foi internado com ferimentos na cabeça, no Hospital Universitário de Dourados. O caso aconteceu na última terça-feira (14). A vítima mora no município de Caarapó.

De acordo com o Dourados News, a mãe de 20 anos, havia saído na tarde de ontem, para ir ao mercado e deixou a criança com o pai, um jovem de 19 anos.

Conforme o site de notícias, ao retornar para a casa, a mulher não encontrou o marido e avisada que o menino havia se machucado. Posteriormente, ao questionar o pai da criança, ele afirmou que o filho havia batido a cabeça no berço.

O bebê precisou ser encaminhado ao Hospital Universitário de Dourados, para receber atendimentos. Aos médicos, os familiares disseram que a criança realiza tratamento, devido a um problema de nascença. Entretanto, as marcas aparentam terem sido causadas por lesões.

Conforme o Dourados News, o caso foi registrado no primeiro Distrito Policial da cidade, porém, será investigado pela polícia de Caarapó.

Ainda segundo o site de notícias, a mãe da criança tem histórico de embriaguez e o pai seria usuário de maconha.