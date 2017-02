Campo-grandenses se movimentam para o feriado de Carnaval

Com a proximidade do feriado do Carnaval, a população de Campo Grande começa a se movimentar para os seis dias de muita folia. O Terminal Rodoviário e o Aeroporto Internacional de Campo Grande esperam por um grande volume de passageiros entre os dias 24 de fevereiro a 1 de março.

Segundo empresa Socicam, que responde pela assessoria do Terminal Rodoviário, durante o feriadão cerca de 14 mil pessoas deverão passar pela rodoviária, começando neste fim de semana até a quarta-feira de cinzas.

Ainda de acordo com assessoria, os destinos mais procurados são Corumbá, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Cuiabá. Nos dias 24 e 25 de fevereiro serão instalados carros extras para cumprir a grande demanda de passageiros.

Já a assessoria da Infraero relatou que nesses seis dias de folia, a movimentação estimada no Aeroporto de Campo Grande é de 31.562 embarques e desembarques. Esse número é 17,10% menor que o registrado no Carnaval do ano passado, quando foram contabilizados 38.071 passageiros.