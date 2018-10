Na tarde de domingo (14) uma carreta, que trafegava na BR-262, pegou fogo cerca de 25 quilômetros da área urbana de Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, o motorista, de 55 anos, disse aos bombeiros que seguia de Campo Grande em direção a Corumbá, quando em determinado momento, sentiu forte calor no banco e parou o veículo. A partir daí, o fogo se alastrou e acabou destruindo o cavalo mecânico.

Os militares do Corpo de Bombeiros utilizaram cerca de 1.600 litros de água, se concentrando no confinamento e extinção das chamas, evitando que o fogo atingisse a carga de madeira e o tanque de combustíveis. O motorista não se feriu.