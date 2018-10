Na manhã de domingo (14), uma colisão envolvendo um carro e uma carreta, matou um homem no km 374 da BR-060, região da saída para Sidrolândia, próximo de Campo Grande.

De acordo com informações do site Tudo do MS, o carro seguia no sentido Sidrolândia-Campo Grande e teria invadido a pista contrária, colidindo com a carreta, que estava carregada de adubo. O automóvel arrancou as rodas dianteiras da carreta, partiu-se ao meio e foi parar a cerca de 80 metros do local da batida.

O condutor do carro, Leandro Roberts da Silva Santos, 32 anos, morreu no local. Taciane Elvira Peralta, também de 32 anos, que era passageira do veículo, sobreviveu ao acidente, sendo socorrida e encaminhada para a Santa Casa da capital.

Valdemar de Melo, 50 anos, que conduzia a carreta, teve apenas escoriação no rosto. Ele contou ao site Tudo do MS que o motorista do carro invadiu a pista contrária, e que mesmo que tentasse tirar a carreta, não conseguiu evitar a colisão.

A rodovia ficou parcialmente interditada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) permaneceu controlando o trânsito no local, com liberação de um sentido por vez.