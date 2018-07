Ciclista que foi morto por atropelamento é identificado

Foi identificado como sendo Valter Correa dos Santos, 37 anos, o corpo do ciclista encontrado morto na madrugada de domingo (8), na MS-473, em Nova Andradina.

De acordo com o site Nova News, a identificação do corpo aconteceu após buscas no banco de dados da 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade. Segundo o delegado André Luíz Novelli Lopes, foi encontrado um procedimento feito em 2010 envolvendo a vítima. “Com os dados obtidos, descobrimos o documento de identificação da vítima que é natural de São Paulo”, esclarece o delegado.

O próximo passo, segundo Novelli, será realizar o processo de cruzamento das impressões digitais no banco nacional com as colhidas durante o exame necroscópico. “A vítima está identificada e depende apenas desta confirmação para termos 100% de confirmação”, disse o delegado.

Autor

O autor do atropelamento se apresentou na manhã desta segunda-feira (9), na delegacia. Trata-se de um administrador de fazenda de 51 anos que teve a identidade preservada.

Ele relatou ao delegado que seguia pela rodovia atrás de outra caminhonete dirigida pela esposa. Devido à poeira, o autor contou que a visibilidade ficou prejudicada quando foi surpreendido pelo ciclista que teria entrado na frente do veículo.

O autor contou ainda que fugiu do local por medo e não avisou ninguém do que teria acontecido. Ele ainda acrescentou que o ciclista estava andando em zigue zague, aparentando estar embriagado. Ainda segundo o delegado, o autor foi indiciado por homicídio culposo com omissão de socorro e irá responder o processo em liberdade.