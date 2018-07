Cine Sesc tem dramas e primeira Matinê Sesc Aldeia Materna na próxima semana

Na próxima semana o Cine Sesc exibe dois longas dramáticos, na Capital e em Corumbá, além de estrear a Matinê Aldeia Materna, no Sesc Cultura.

O filme em cartaz na matinê regular do dia 25 e nas sessões das 19h de 25 e 27 de julho será “Abraço da serpente”, que conta a história de um explorador europeu que conta com a ajuda do xamã Karamakate para percorrer o rio Amazonas. Gravemente doente, ele busca uma lendária flor que pode curar sua enfermidade.

Já no dia 26, quinta-feira, a primeira sessão da Matinê Aldeia Materna, às 15 horas, exibe “O Palhaço”, de Selton Mello. A programação, com um encontro mensal, é especial voltada às mães com crianças de até 24 meses, uma proposta cultural inclusiva em espaço climatizado e preparado com trocador, espaço baby, além de filmes escolhidos pelas próprias participantes. Ao fim das exibições, um momento para conversa, em que as mães poderão trocar ideias e experiências.

Corumbá – Com o tema “(des)afetos e afetividades”, o Sesc Corumbá preparou para julho uma seleção impactante com filmes de várias nacionalidades. O Cine Sesc exibe “A Caça”, na quarta-feira 25, às 19h30 e no sábado, 28, às 15 horas. No longa dirigido por Thomas Vinterberg, Jagten Lucas (Mads Mikkelsen) acaba de dar entrada em seu divórcio. Ele tem um novo emprego na creche local, uma nova namorada e está ansioso pela visita de Natal de seu filho, Marcus. Mas o espírito natalino desaparece quando Klara, uma aluna de cinco anos de idade, faz uma acusação de abuso contra Lucas, o que desencadeia o ódio de toda a comunidade em que ele vive. Lançado em 2013, o filme foi indicado ao Oscar, como melhor filme estrangeiro.

O Cine Sesc tem como proposta contribuir com a formação de público de cinema, bem como com a capacidade crítica sobre conteúdo e estética das produções.

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703, centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.