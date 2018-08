O Comando Militar do Oeste terá novo comandante a partir desta segunda-feira (18). O general de exército, José Luiz Dias Freitas, passará o comando CMO para o general de exército, Lourival Carvalho Silva.

A formatura militar será realizada no Campo de Parada General Plínio Pitaluga, no Complexo do CMO, com início previsto para às 10h.

Antes de ser nomeado para o CMO, o General Carvalho comandava a 5ª Divisão de Exército (DE), em Curitiba (PR). Em Mato Grosso do Sul, ele já comandou a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Dourados.

O General Carvalho, natural de Paraguaçu Paulista (SP), é oriundo da arma de Cavalaria e incorporou às fileiras do Exército em 3 de março de 1975, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas (SP), tendo sido declarado Aspirante a Oficialem 12 de dezembro de 1981. Foi promovido ao posto atual em 31 de julho de 2018.

Após um ano à frente do comando do CMO, o General Freitas assumirá o cargo de Comandante de Operações Terrestres (COTER), em Brasília (DF).