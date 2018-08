Na manhã de segunda-feira (13), um homem morreu na rodovia BR-158, após colidir frontalmente o carro que dirigia com uma carreta, no quilômetro 113, em Paranaíba.

Segundo informações do JP News, o motorista do carro, Danilo José Ramos dos Santos, de 31 anos, conhecido como Batatinha, sentido Aparecida do Taboado – Paranaíba e a carreta sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros informou que o motorista da carreta ficou preso às ferragens, porém não sofreu ferimentos graves e foi levado à Santa Casa da cidade com suspeita de fratura no braço.

Danilo era de Londrina e estava em Paranaíba a trabalho, como ajudante geral no circo Balão Mágico, ele havia saído para uma viagem rápida. O corpo será levado para a cidade paranaense. Uma representante do circo informou que, devido ao acidente, todas as apresentações estão canceladas até a próxima sexta-feira (17).

O Corpo de Bombeiros não soube informar a causa do acidente.