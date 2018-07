Colisão frontal na BR-163 deixa família ferida

Na manhã deste sábado (7), aconteceu um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão, na BR-163 em Coxim. As três pessoas que estavam no veiculo menor ficaram feridas, e a suspeita inicial é de que o motorista tenha dormido ao volante.

Segundo informações do site Edição MS o motorista do Ford Ka, Fábio de Paula Araújo, 33 anos, perdeu o controle da direção e colidiu de frente com uma Scania, que era conduzida por Valmir Francisco de Oliveira, 56 anos, que não se feriu.

Fábio estava com sua esposa e filha no carro. Ele sofreu ferimentos leves, mas sua esposa e a filha tiveram ferimentos moderados e foram levadas para o Hospital Regional Álvaro Fontoura. Samia Cristina Iuquiara Araújo, 33 anos, reclamava de fortes dores no abdômen. Já a filha do casal, de 3 anos, estava com um corte na boca.

A suspeita é que Fábio tenha dormido, por isso teria perdido o controle da direção. A sorte é que os dois veículos estavam em baixa velocidade, por trafegarem no perímetro urbano de Coxim.