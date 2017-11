Com tempo instável, terça-feira tem máxima de 32°C e pancadas de chuvas

As chuvas fortes continuam em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (21). O dia amanheceu com o céu claro em Campo Grande e no interior do Estado, mas a previsão é de chuva forte.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a passagem de uma nova área de baixa pressão deixa o clima instável e volta a promover pancadas de chuva e trovoadas generalizadas à tarde em todas as regiões.

Na Capital o dia amanheceu com os termômetros marcando 22°C e a máxima pode chegar a 29°C. Já no estado o tempo será mais quente, com máxima de 32°C.