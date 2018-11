No dia 15 alguns serviços terão horários de atendimento diferenciados

No dia 15, próxima quinta-feira, onde comemora-se a Proclamação da República. As agências bancárias, serviços públicos, correios e casas lotéricas devem fechar votando ao atendimento na sexta-feira, dia 16. Para os comerciantes a escolha é facultativa e poderão abrir no feriado.

No Centro, o Pátio Central Shopping permanece fechado no feriado.

Os supermercados da cidade, assim como serviços públicos essenciais, como das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e coleta de lixo continuam funcionando normalmente. Mercados menores poderão ter horários diferenciados. O Mercadão abre ás 6h30 fechando ás 12h.

Os shoppings Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosques dos Ypes ficarão abertos ao público com horários diferenciados. A Feira Central também funciona normalmente.