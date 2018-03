Um homem, de 45 anos, conhecido como Baiano, é procurado pela polícia após golpear com uma enxada o cachorro da família neste domingo (11), em Três Lagoas, cidade a 338 km de Campo Grande.

De acordo com o site Rádio Caçula, o homem chegou bêbado em casa e tentou matar o animal. Baiano teria golpeado a cabeça do cachorro com uma enxada, arrastado o animal por cerca de 80 metros e o abandonado às margens de uma avenida no bairro Vila Verde.

A esposa do acusado, chamou a Polícia Militar e uma protetora. O cachorro Thor foi socorrido. Segundo informações do site do interior, o animal tem suspeita de traumatismo craniano. A protetora informou que o cachorro está estável, mas pode ter sequelas e ficar paralitico.