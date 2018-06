Em ação realizada em todo o país, PRF aprendeu mais de 40 armas de fogo

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu entre os dias 15 e 22 de junho, 41 armas de fogo. Dentre elas, espingardas, pistolas, revólveres e fuzis. As apreensões ocorreram nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rondônia e Distrito Federal.

De acordo com o Dourados News, as ações de combate ao tráfico de drogas e armas no âmbito da Polícia Rodoviária Federal são caracterizadas pela apreensão de grandes quantidades de ilícitos por ação. Porém, a soma da apreensão de menores quantidades causa impacto e mostra a capilaridade e versatilidade da fiscalização da PRF pelo Brasil.

Algumas ações se destacaram por conta do grande volume apreendido em apenas uma abordagem.

Foi o que ocorreu na manhã de quinta-feira (21), em Ponta Porã, fronteira com Paraguai, quando foram encontradas pelos policiais duas espingardas calibre 22, 11 carregadores de munições e 12 pistolas – sendo 11 calibre 9mm, e uma pistola calibre 380 –, todas as armas com os números de série raspados.

Em São Paulo, em uma única abordagem, a PRF encontrou três carabinas 22, uma espingarda calibre 12 e 1250 munições, todas de origem estrangeira.