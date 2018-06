Fique atento: diversas vias serão interditadas na capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), interdita diversas vias neste fim de semana para realização de eventos na capital.

Neste sábado (23), há uma caminhada, que terá concentração na praça Ary Coelho, saída pela rua 14 de julho até a rua Barão do Rio Branco, chegando à Praça do Rádio Clube, que deixa o trecho interditado das 8 às 10h. Porém, o apoio dos agentes da Agetran se encerrará após a chegada do último participante.

Também no sábado, várias regiões da cidade ficam fechadas para a promoção de festas juninas. Vejam abaixo os locais e horários das interdições:

Rua Josué Pereira Ferreira, esquina com a rua Martiniano Alves, no bairro Rita Vieira II, das 17 às 24 horas.

Rua Dolores Duran entre as ruas Agostinho Bacha e José Borges Nascimento, das 18 às 22 horas.

Rua José Pedrossian entre as ruas Franco da Rocha e Adilon de Souza Nogueira, das 17 às 2h de domingo.

Rua João Roma entre as ruas Chain Jorge e Marizinha Maravieski, na Vila Julieta, das 18 às 24 horas.

Rua Bom Sucesso entre a Avenida das Primaveras e Rua das Rosas, das 17 às 23 horas.

Rua Barão do Rio Branco entre a avenida Ernesto Geisel e a rua Vasconcelos Fernandes, das 14 às 23 horas.

Rua 15 de Dezembro entre as ruas Miguel Leterielo e José Joaquim da Silva, das 13 às 23 horas.

Rua Arthur Marinho entre a avenida Júlio de Castilhos e rua Zeferino Mestrinho fica interditada das 18 às 22 horas.

Rua Manoel Augusto Brito entre as ruas Beira Rio e das Camélias das 17 às 23 horas.

O evento “Proclamação da Palavra de Deus” interdita as ruas Maria del Horno Semper entre a Anselmo Selingardi e Adelaide Maria Figueiredo, das 17 às 22 horas.