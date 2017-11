Foragido do sistema prisional é preso pela PM em Paranaíba

Na sexta-feira (17), às 10h45, a Polícia Militar de Paranaíba prendeu mais um homem, de 38 anos, por estar foragido do sistema prisional. Acompanhe conosco mais informações!

Policiais Militares da equipe de patrulha urbana foram solicitados, através da central de atendimento “190”, a comparecer na Avenida Getúlio Vargas, Jardim América, onde um policial militar de folga teria identificado um cidadão em atitude suspeita.

A equipe policial compareceu ao local onde encontrou o referido policial já com o cidadão imobilizado e ao se realizar checagem, através do Sistema de Gestão Integrada de Segurança Pública, constatou-se a existência de um mandado de prisão em desfavor do cidadão por evasão do sistema prisional. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.